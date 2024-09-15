Сирень зацвела в европейской части России из-за аномального тепла

Аномальное тепло сентября привело к цветению сирени в Москве и Петербурге

Задержавшаяся до середины сентября жаркая погода в европейской части России привела к цветению сирени. Распустившиеся бутоны заметили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

По данным Первого канала, сирень расцвела в Серебряном бору. По словам специалистов, погода выше +26 градусов и теплые ночи «запутали» растение, которое посчитало, что пришла весна.

Кадры цветущей сирени увидели журналисты редакции петербургского издания 78.ru и на площади Победы в Московском районе города, а также в Выборгском районе.

О ярких бутонах сирени в Подмосковье сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Насладиться яркими цветами еще можно. Температура начнет спадать на следующей неделе. Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, после 20 сентября в столичном регионе столбики термометра больше не поднимутся выше +20 градусов днем.

Он добавил, что это все равно считается превышением сентябрьской нормы на шесть градусов.