Москвичей предупредили о приближающихся заморозках

Синоптики прогнозируют 22–24 сентября заморозки в Москве. Похолодает в утренние и ночные часы, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

По данным ведомства, температура понизится до минус двух градусов, а местами столбик термометра опустится до — 4.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными при неблагоприятных погодных условиях. В пресс-службе рекомендовали автомобилистам снизить скорость во время поездок, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать опасных маневров.

«Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!» — отметили в МЧС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тепло в Москву вернется после непродолжительных заморозков. В воскресенье и понедельник температура упадет до самых низких за сентябрь значений.

Специалист добавил, что прохладным будет и утро вторника. Несмотря на это, в среду воздух днем прогреется до +25 градусов, подчеркнул он.