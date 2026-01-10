Стало известно, когда прекратится снегопад в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр: снегопад в Москве и Подмосковье прекратится утром 10 января

Москвичей и жителей Подмосковья ожидает снежная ночь — снегопад прекратится лишь в субботу утром. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Снегопад, обрушившийся накануне на Москву и Подмосковье, прекратится после 09:00 10 января», — отметили в сообщении, ссылаясь на последние прогностические данные.

На расчистку дорог в Подмосковье вышли около 620 единиц спецтехники и более 1,1 тысячи специалистов. Дорожные службы продолжают работу в круглосуточном режиме.

На Центральную часть России обрушился циклон «Фрэнсис», сформировавшийся над Балканами. Его влияние продлится сутки, и за это время выпадет около половины месячной нормы осадков.