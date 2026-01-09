Более 600 единиц техники ликвидировали последствия снегопада в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья в круглосуточном режиме ликвидируют последствия циклона «Френсис». На дороги вышли более 600 единиц техники, сообщили в Минтрансе региона.

«Более 1,1 тысячи дорожников и 620 единиц спецтехники в настоящее время ликвидируют последствия непогоды на региональных дорогах Подмосковья. Снегопад продолжается — дорожные службы также продолжат борьбу со стихией», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве обратились к жителям с просьбой не затруднять проезд спецтехнике и исключить поездки на личном транспорте. На региональных и федеральных трассах за день образовалось шесть горячих точек, где дорожникам пришлось вытаскивать грузовые и легковые автомобили из сугробов.

Циклон «Фрэнсис» сформировался над Балканами, его влияние продлится сутки, и за это время выпадет около половины месячной нормы осадков. В снежном эквиваленте — около 30 сантиметров.