Стали известны запасы угля в России

Минприроды: Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет

Обеспеченность России запасами угля как при нынешней добыче, так и при ее наращивании — превышает 100 лет. Такое заявление сделал глава Минприроды Александр Козлов.

В России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении — 46,4 миллиарда тонн.

Основные районы добычи угля расположены в Сибири. Россия является одним из мировых лидеров угольной промышленности.

«Самый крупный угольный бассейн — Канско-Ачинский», — отметили в Минприроды.

Ранее российские ученые произвели биоуголь из разнообразных морских растений методом пиролиза. Полученное вещество может служить анодным материалом для литий-ионных батарей. Но самое главное — его экологическая чистота, природное происхождение и безопасность.