Стали известны запасы угля в России
Минприроды: Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет
Обеспеченность России запасами угля как при нынешней добыче, так и при ее наращивании — превышает 100 лет. Такое заявление сделал глава Минприроды Александр Козлов.
В России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении — 46,4 миллиарда тонн.
Основные районы добычи угля расположены в Сибири. Россия является одним из мировых лидеров угольной промышленности.
«Самый крупный угольный бассейн — Канско-Ачинский», — отметили в Минприроды.
Ранее российские ученые произвели биоуголь из разнообразных морских растений методом пиролиза. Полученное вещество может служить анодным материалом для литий-ионных батарей. Но самое главное — его экологическая чистота, природное происхождение и безопасность.