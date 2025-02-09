Спираль снеговых туч. Синоптик составил прогноз на 23 февраля в Москве

Снежный покров в Москве ко Дню защитника Отечества составит от пяти до 10 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предварительно, в столице нашей Родины ко Дню защитника Отечества появится более или менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона снежный покров высотой до 5-10 сантиметров», — заявил Тишковец.

Зацепит «спиралью» снеговых туч и Московскую область, добавил синоптик. Также он отметил вероятность того, что «снежных сюрпризов» в столице будет больше.

Минувшая ночь в Москве оказалась самой морозной с начала года. Столбики термометров опустились до отметки -7,6 градуса.

На следующей неделе в Москве не будет метелей, но ожидается небольшой снегопад. Морозы обрушатся на столицу в феврале, но это произойдет ближе к концу месяца.