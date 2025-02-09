Москвичей предупредили о снегопадах на следующей неделе

На следующей неделе в Москве не будет метелей, но ожидается небольшой снегопад в преддверии 13 февраля. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик призвал горожан не готовиться к появлению сугробов, так как высота снежного покрова, по его расчетам, не превысит 1-3 сантиметра.

«На этой неделе никаких сугробов, никаких метелей не ожидается. Единственное, в преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега», — рассказал он.

Тишковец предположил, что снегопады и морозы все-таки обрушатся на столицу в феврале, но это произойдет ближе к концу месяца.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей и гостей Москвы готовиться в следующие выходные к похолоданию и морозам. По его мнению, 15 и 16 февраля столбики термометров в городе опустятся до минус 10 градусов.