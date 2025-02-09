Минувшая ночь в Москве оказалась самой морозной с начала года

Синоптик Тишковец: ночь на 9 февраля стала для Москвы самой холодной в 2025 году

Ночью на ВДНХ столбики термометров опустились до отметки минус 7,6 градуса. Это самая низкая температура в Москве с начала года, заявил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«Ночь 9 февраля стала самой морозной с начала текущего года», — отметил он.

По его словам, этот показатель все равно на три-четыре отказался градуса выше климатической нормы.

Морозы прошли ночью и в Подмосковье: в Черустях температура понизилась до минус 12,7 градуса, а в Павловском Посаде — до минус 10,9.

Тишковец предположил, что в феврале москвичи еще столкнутся с морозной погодой.

«Такого холода московская земля не помнит с конца прошлого года. Зима еще не сказала своего последнего слова», подытожил специалист.

Он также рассказал, что на следующей неделе в городе ожидаются небольшие снегопады без метелей. По его мнению, сугробы не смогут образоваться, так как высота снежного покрова в столице не превысит 1-3 сантиметра.