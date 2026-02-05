Ученые заявили о начале магнитных бурь планетарного масштаба

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук.

«Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3», — обратили внимание специалисты.

У бурь нет четкой выраженной причины, они представляют собой общую реакцию земной магнитосферы на высокую солнечную активность, которую отмечают с начала месяца.

«Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1», — объяснили в пресс-службе.

Сейчас в ночной области западного полушария планеты зафиксировали сильные полярные сияния, максимальная интенсивность — 10 баллов.

Ранее ученые обнаружили мощную вспышку на Солнце. Она стала четвертым событием класса Х в 2026 году.