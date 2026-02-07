Один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце резко завершился

На Солнце внезапно завершился один из самых мощных всплесков активности. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник», — написали специалисты.

Активная область 4366, которая находилась напротив Земли, могла повторить рекорд столетия по числу сильных вспышек. Но внезапно она перестала их воспроизводить.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, произошло по 11 солнечных вспышек уровня M и X. В пятницу активность упала до нуля.

Сейчас Солнце, вероятно, вступает в новый период стабилизации, но длительность предсказать сложно. С начала 2026 года произошло уже два исключительно крупных всплеска активности.

Накануне ученые ИКИ РАН зафиксировали сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Последствия на Земле могут проявиться уже через несколько дней.