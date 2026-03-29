Снег исчезнет в Москве в ближайшие дни

Снег полностью растает в Москве и Московской области с наступлением апреля. Об этом в телеграм-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, на опорной московской метеостанции ВДНХ на фоне аномально теплой погоды осталось всего три сантиметра снега, столько же — в Балчуге, а в Тушине — шесть сантиметров.

«В Московской области снежный покров „обнулился“ в Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде», — уточнил синоптик.

Пока снег еще лежит в Коломне, Черустях, Кашире, Михайловском и Серпухове, но, как заверил эксперт, с наступлением апреля он полностью растает.

В Гидрометцентре отмечали, что температура воздуха в Москве уже с первых чисел апреля превысит отметку в +20 градусов. Аналогичная погода ожидает жителей столицы в конце апреля, сообщал синоптик Михаил Семенов. Воздух прогреется до +18… +21 градуса.