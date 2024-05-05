Снег и гололед. Ультраполярное вторжение принесет холода в Центральную Россию | 360°

Экология 05 мая 2024, 16:22 Снег и гололед. Ультраполярное вторжение принесет холода в Центральную Россию Синоптик Тишковец: в Центральной России ожидается ультраполярное вторжение РИА «Новости»

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На предстоящей неделе в центральной части России ожидается ультраполярное вторжение с аномальными холодами. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, с 6 по 12 мая увеличится вероятность ночных заморозков, гололеда и зарядов снега.

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Погода в регионах России характерна для начала апреля, а не мая, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это связано с влиянием арктических воздушных масс. Погода в России отстает от климатического развития, считает специалист.

Метеоролог Илья Рыбальченко ранее предупредил жителей и гостей Москвы и Подмосковья о холодах на 9 Мая. Небольшое потепление ожидается только с 12 мая.