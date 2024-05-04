Погода на 9 Мая в Москве и Подмосковье: прогноз на День Победы — 2024 | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 11:00 Холодное 9 Мая. Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на День Победы Метеоролог Рыбальченко: 9 мая в Москве и Подмосковье будет холодно Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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В 2024 году День Победы выпал на четверг. Россиянам предоставили четыре выходных — с 9 по 12 мая: можно остаться в городе, сходить в музеи, посетить различные праздничные выставки и мероприятия, а можно отправиться за город и провести время в кругу близких. Вмешается ли в эти планы погода? О прогнозе на 9 мая для Москвы и области эксперт ОНФ и член Научного совета РЭО Илья Рыбальченко рассказал 360.ru.

Какую погоду ждать на День Победы жителям Москвы и Подмосковья

«Такой холодной погоды 9 мая в Москве не было 25 лет. Последний раз заморозки в этот день зафиксировали в 1999 году», — сообщил Рыбальченко.

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Причиной холодов станет циклон, под влиянием которого студеный воздух начнет поступать из акватории Карского моря. В День Победы в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и порывистый ветер — четыре-девять метров в секунду.

Ночью температура опустится до уровня от 0 до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +5-10, уточнил эксперт. Возможны кратковременные осадки в виде мокрого и обычного снега, а также дождя.

По данным WorldWeather, в российской столице и Подмосковье в ночь на 9 мая температура опустится до -1 градуса, а днем достигнет +7. Ветер будет северо-западным и разгонится до трех метров в секунду. Вероятность осадков в светлое время суток составляет 56%.

Какая погода будет в оставшиеся майские выходные

После праздника, 10 мая, ночью ожидается 0 градусов. Днем температура поднимется до +10. Вероятность дождя специалисты WorldWeather оценили в 76%. Западный ветер подует со скоростью три метра в секунду. Яркого солнца по-прежнему не будет.

В субботу, 11 мая, немного потеплеет. Ночью заморозки отступят, а столбики термометров покажут +5 градусов. Днем воздух прогреется до вполне весенних +10.

Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Однако бдет по-прежнему пасмурно, сохранится вероятность осадков — 75%. Скорее всего, пройдут дожди. Скорость ветра, который придет с северо-запада и запада, составит до двух метров в секунду.

В воскресенье, 12 мая, в Москве и области наконец распогодится. Ночью температура поднимется до +7, днем — до +14. Вероятность дождя — 71%. Направление ветра сменится на северное, он разгонится до двух метров в секунду.

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Для безопасного выполнения групповых полетов над Москвой кромка нижней границы облачности не должна быть менее 400 метров, объяснил Рыбальченко. При сложных погодных условиях могут разрешить пролет по одному борту от группы, но даже в таком случае облачность должна быть не ниже 300–400 метров.

Cao Yang / XinHua / Global Look Press

«Для принятия решения о проведении летной части парада необходимо учитывать вероятность грозы и тип облаков. Таким образом, решение о воздушной части будут принимать в последний момент, но его вероятность невелика», — отметил Рыбальченко.

Важно помнить, что прогноз погоды может меняться, подчеркнул эксперт.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Какая погода была 9 мая в Москве и Подмосковье в предыдущие годы

Москвичи не в первый раз за последние годы встречают 9 Мая в теплых кофтах и куртках. По информации WorldWeather, в 2017-м столбики термометров показывали в этот день +1 ночью и +5 днем. Осадки тогда тоже были.

Одним из самых летних Дней Победы за 10 лет можно считать 9 мая 2016 года. Тогда в российской столице и области термометры показывали +26. И не было никаких дождей — грело по-настоящему весеннее солнце.