«Везде холодно». Россиянам объяснили аномальную весеннюю погоду | 360°

Экология 05 мая 2024, 11:02 «Везде холодно». Россиянам объяснили аномальную весеннюю погоду Синоптик Вильфанд: погода в России на месяц отстала от климатического развития РИА «Новости»

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Погода в российских регионах является характерной для начала апреля, а не мая. Аномалия возникла из-за арктических воздушных масс. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что погода в России отстает от климатического развития примерно на месяц. По словам синоптика, арктические воздушные массы перемещаются из холодных акваторий на всю территорию страны.

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«Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в ближайшие дни заморозки ожидаются как в умеренных широтах, так и в более южных регионах.

Ранее метеоролог Илья Рыбальченко предупредил жителей Москвы и Подмосковья о холодной погоде на 9 Мая. Он спрогнозировал небольшое потепление только с 12 мая.