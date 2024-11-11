«Скучный формат глухой осени». Синоптик спрогнозировал погоду на неделю

Синоптик Шувалов: погода на неделе будет облачной, но сухой и почти безветренной

Гидрометцентр предупредил о похолодании, которое придет в Москву с 11 ноября. Какую погоду ждать на неделе, 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На фоне радостных солнечных выходных дней погода на неделе опять вернется в такой серый, облачный скучный формат глухой осени», — заявил синоптик.

По его словам, температура в течение всей недели будет колебаться в районе нуля градусов. Будет облачно, но сухо и почти безветренно, а значительные осадки в виде мокрого снега придут не раньше пятницы. Также к выходным сильно упадет атмосферное давление — с 755-758 до 737-740 миллиметров ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима настанет не раньше декабря и будет относительно мягкой и снежной.

А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что темпы потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем по миру.