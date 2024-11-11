Синоптик сравнил процесс потепления климата в России с другими странами

Синоптик Вильфанд: в России потепление климата идет быстрее, чем в мире

Темпы потепления в России в 2,5 раза опережают общемировые. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, процесс глобального потепления имеет свои пространственные и временные особенности.

«И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — подчеркнул синоптик.

Самые большие темпы потепления фиксируются в умеренных широтах. В них, в отличие от тропических регионов, средняя годовая температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, обратил внимание Вильфанд.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что глобальное потепление может иметь серьезные последствия для России. За последнее десятилетие температура в стране повысилась на +0,5 градуса, отметил он. Глава государства также напомнил, что в Арктике темпы потепления еще выше — столбик термометра там в среднем поднялся на +0,7 градусов.