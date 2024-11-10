Россиянам рассказали, когда наступит зима

Тишковец: в России зима наступит не раньше декабря и будет мягкой и снежной

Зима в России наступит не раньше декабря. Ожидать суровых морозов не стоит, так как погода будет мягкой. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зима откладывается на декабрь <…>. Осень на просторах Русской равнины не сдается и не собирается этого делать», — заявил он.

Синоптик отметил, что по климату зима должна была наступить уже на следующей неделе, но ее начало существенно сдвинется. Он объяснил, что в ноябре в Центральной России температура уже в первую декаду превысила многолетнюю норму на один градус, а дефицит осадков составил 40%.

В начале грядущей недели из-за антициклона осадки не ожидаются, а температура воздуха будет «шататься около нулевой отметки». Ночами будут слабые заморозки, а днем незначительно потеплеет.

В четверг ожидается сырость и слякоть, могут пройти осадки. В пятницу будет ветрено, пройдет мокрый снег и снег, который растает на земле. В конце недели сохранится ветреная погода и оттепель.

Тишковец добавил, что декабрь и вся зима также будут относительно мягкими и снежными.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам наступление метеорологической зимы 13 ноября.