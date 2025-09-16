Синоптик удивился необычному сентябрю в Москве в этом году

Характерных для сентября дождей в Москве не выпало в первую неделю месяца — это очень необычно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» .

«На самом деле, за первую половину месяца совсем не выпадало осадков, что очень необычно для сентября», — сказал он.

По словам Вильфанда, у почвы остается нормальный уровень влажности, потому что много осадков было в июле и августе. Посевные работы идут в штатном режиме. С конца недели в Москве будет облачная погода, возможны дожди.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в центре европейской части России заметно похолодает. Начало недели останется теплым, днем ожидается до +23 градусов. Осень даст о себе знать уже 18 сентября. Температура опустится до +18 градусов, а в пятницу выпадут дожди.