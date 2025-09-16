Готовьтесь. Вильфанд раскрыл, когда погода в центре России испортится

Дожди придут в Москву к 19 сентября

Жителям центра европейской части России стоит готовиться к переменам в погоде. С таким предупреждением в беседе с РИА «Новости» выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начало недели еще обманет россиян теплом. Столбики термометров поднимутся днем до +23 градусов. Синоптики не прогнозируют и осадков — по крайней мере, сильных.

Осень вступит в свои права уже в четверг, 18 сентября. Регион накроет облачность, похолодает достаточно резко.

Воздух даже днем вряд ли прогреется выше +18 градусов. Уже в пятницу, 19 сентября, температура вновь понизится, местами пройдут дожди.

Ночью пока будет чуть теплее. Как объяснил метеоролог, незначительное повышение температуры воздуха обусловлено дневной облачностью. О жаре говорить не приходится — в ночные часы в российской столице прогнозируется максимум до +12 градусов.

Летнее тепло постепенно уходит. Ему на смену в регион пришла типичная для сентября погода, добавил Роман Вильфанд.

Синоптик Тишковец полагает, что на выходных Москву накроют проливные дожди. Они будут сопровождаться штормовым ветром, воздух же остынет до +11 градусов.