Синоптик предупредил о снегопаде в апреле

Снег в Центральной России еще выпадет, но таких аномалий, как 2024 году, ждать не стоит. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об этом РИА «Новости» .

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — сказал он.

В мае, по прогнозу синоптика, снегопад маловероятен. Вильфанд предупредил, что он обязательно выпадет в апреле, но продолжительных устойчивых холодов можно не опасаться.

Снег в прошлом году выпал в Москве 7 мая, столбик термометра опустился до +4…+6 градусов. Под натиском стихии в «Аптекарском огороде» рухнул один из стволов допетровской ивы. Холода продержались до второй декады месяца. В Подмосковье возобновился отопительный сезон, коммунальщики обработали дороги от гололедицы.