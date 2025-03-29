Синоптик предупредил о снегопаде в апреле
Синоптик Вильфанд: повторение снегопада в мае маловероятно
Снег в Центральной России еще выпадет, но таких аномалий, как 2024 году, ждать не стоит. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об этом РИА «Новости».
«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — сказал он.
В мае, по прогнозу синоптика, снегопад маловероятен. Вильфанд предупредил, что он обязательно выпадет в апреле, но продолжительных устойчивых холодов можно не опасаться.
Снег в прошлом году выпал в Москве 7 мая, столбик термометра опустился до +4…+6 градусов. Под натиском стихии в «Аптекарском огороде» рухнул один из стволов допетровской ивы. Холода продержались до второй декады месяца. В Подмосковье возобновился отопительный сезон, коммунальщики обработали дороги от гололедицы.