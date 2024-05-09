Снег повалил допетровскую иву в «Аптекарском огороде» в Москве | 360°

Общество 09 мая 2024, 23:51 Снег повалил допетровскую иву в «Аптекарском огороде» в Москве Telegram / ландшафтный архитектор ботанического сада МГУ имени Ломоносова Артем Паршин

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В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» в среду, 8 мая, рухнул один из стволов допетровской белой ивы, стоящей на берегу пруда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ландшафтный архитектор сада Артем Паршин.

«Полчаса назад под натиском стихии рухнул один из стволов самого старого дерева в „Аптекарском огороде“ — допетровской белой ивы на берегу пруда», — написал он.

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Паршин добавил, что подробная информация будет известна утром 9 мая. Фотографии с рухнувшим стволом дерева прислал ему один из подписчиков.

Позже пресс-служба столичного сада опубликовала сообщение, что рухнул один из трех стволов ивы, который не выдержал тяжести налипшего снега. Кроме того, пояснили, что Петр I эту иву не сажал, насколько им известно.

Также подтвердили, что это действительно очень старое дерево, но посетители сейчас видят примерно 40-летняя поросль от пня ивы, которая была невиданных размеров. Еще пояснили, что ивы в исключительных случаях живут до 200 лет, а обычно только до 100.

Ранее представители столичного сада сообщали о цветении азиатского аморфофаллуса коньяка в «Аптекарском огороде». Это произошло в феврале этого года.