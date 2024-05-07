Синоптик Вильфанд сравнил похолодание в Москве с погодой в начале апреля | 360°

Общество 07 мая 2024, 10:45 Синоптик Вильфанд сравнил похолодание в Москве с погодой в начале апреля

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Циклон «Гулла» обрушил на Москву осадки в виде мокрого снега. По данным синоптиков, в течение недели ожидаются заморозки и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Пик аномального похолодания в российской столице придется на 9 мая. Столбики термометров опустятся ночью до -3 градусов.

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Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, условия, которые сейчас наблюдаются в городе, больше характерны для первых чисел апреля. Погода отстает от климатического развития примерно на месяц, заключил эксперт.