Синоптик Вильфанд сравнил похолодание в Москве с погодой в начале апреля | 360°

07 мая 2024, 10:45
Синоптик Вильфанд сравнил похолодание в Москве с погодой в начале апреля
Циклон «Гулла» обрушил на Москву осадки в виде мокрого снега. По данным синоптиков, в течение недели ожидаются заморозки и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Пик аномального похолодания в российской столице придется на 9 мая. Столбики термометров опустятся ночью до -3 градусов.
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Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, условия, которые сейчас наблюдаются в городе, больше характерны для первых чисел апреля. Погода отстает от климатического развития примерно на месяц, заключил эксперт.
Роман Вильфанд
Погода в Москве
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