Синоптики предупредили, что жара на Ставрополье сохранится до конца недели
Жаркая погода задержится в Ставропольском крае до конца недели. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В частности, чегодня температура воздуха прогреется до +40 градусов. К воскресенью станет чуть прохладнее — до +35 градусов.
Ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.
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