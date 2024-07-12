Синоптики предупредили, что жара на Ставрополье сохранится до конца недели

Жаркая погода задержится в Ставропольском крае до конца недели. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В частности, чегодня температура воздуха прогреется до +40 градусов. К воскресенью станет чуть прохладнее — до +35 градусов.

Ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

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