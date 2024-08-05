Сильная магнитная буря накрыла Землю

Синоптик Леус: на Земле зафиксировали магнитную бурю класса G3

Фото: Unsplash

На Земле 4 августа началась магнитная буря, которая в пиковый период достигла класса G3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Магнитная буря, по его данным, началась в воскресенье около полудня и продолжилась до глубокой ночи. Леус сообщил, что к 22 часам уровень возмущений магнитосферы оценивали как средний, класса G2.

«При этом наблюдались заметные колебания ее интенсивности, так в период с пяти до 18 часов магнитная буря достигала уровня сильной, класса G3», — сказал он.

В конце июля произошла вспышка на Солнце, одна из 20-и сильнейших в 2024 году. Она стала причиной магнитной бури на Земле.

На фоне сильной магнитной бури жители десятка регионов на Урале и в Сибири видели северное сияние. В соцсетях появились фотографии из Омской, Тамбовской, Ярославской, Рязанской областей и других уголков страны.

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