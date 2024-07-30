Мощная и затяжная магнитная буря накрыла Землю

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль, способная привести к мощным магнитным бурям на Земле. Об этом сообщили на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года», — говорится на сайте.

На сайте опубликовали график магнитных бурь на три дня. Согласно ему, сильная магнитная буря класса G1 начнется в полночь. Она продлится до 31 июля включительно, причем в течение следующего дня будет усиливаться, достигнув к вечеру класса G3. После этого геомагнитная активность постепенно пойдет на спад.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как людям с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями без лишнего стресса и вреда для организма пережить период магнитных бурь. Она рекомендовала больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и гулять на улице.