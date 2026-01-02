Штормовое предупреждение из-за ливня и ветра объявили в Краснодарском крае

Грозы с ливнями и ветром порывами до 20-25 метров в секунду ожидаются на большей части территории Краснодарского края с 4 по 5 января. Об этом сообщила пресс-служба краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпустившего штормовое предупреждение.

Синоптики подчеркнули, что непогода обойдет стороной Сочи, но опасность грозит другим муниципалитетам.

Ведомство предупредило, что сильные осадки и таяние снега спровоцируют подъем воды до неблагоприятных отметок на малых реках, питающих Кубань на юго-востоке края, а также на водоемах около Геленджика и Туапсе.

Жители Краснодарского края уже пострадали от сильных снегопадов, обрушившихся на регион в конце декабря. Из-за налипания осадков на линии электропередачи без света осталось несколько муниципалитетов.

Самая тяжелая ситуация оказалась в Белореченском районе, где администрация ввела режим чрезвычайной ситуации еще 31 декабря.

Как рассказала в комментарии 360.ru жительница одного из пострадавших муниципалитетов Краснодарского края, непогода лишила людей света, воды и отопления.