«Шестой тридцатник». Жара в столице побила годовой рекорд

Леус: в Москве зафиксировали новый температурный максимум с начала года

В воскресенье температура воздуха в Москве стала максимальной с начала года. На метеостанции ВДНХ к 17:00 зафиксировали +30,6 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

До воскресенья наиболее высокие показатели фиксировали 21 мая и 2 июля. В эти дни воздух прогревался до +30,4 градуса.

«Воскресенье принесло в столицу шестой „тридцатник“ с начала года, теперь их по три у мая и у лета», — отметил синоптик.

Ильин день, 2 августа, в Древней Руси считался одним из главных праздников года. Наши предки замечали, что после этой даты световой день сокращался, ночи становились прохладнее, а по утрам могли появляться заморозки. По народным представлениям с Ильина дня начиналась осень.

Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ночь на 3 августа. В регионе ожидаются сильные дожди с грозами.