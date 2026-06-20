Сбор генетических данных животных и растений в России призвали ограничить

Ради национальной безопасности доступ к базе данных генетической информации сельскохозяйственных животных и растений нужно ограничить. Об этом глава Курчатовского центра и ученый Михаил Ковальчук сообщил ИС «Вести» .

Он заявил о необходимости создать базу генетической информации в сфере сельского хозяйства, о животных и растениях.

«Мы должны ограничить доступ, прекратить возможность сбора генетического материала на территории Российской Федерации. Потому что это есть некое сканирование, и таких у нас было много разных ходоков», — сказал он.

На эту проблему, по словам ученого, уже обратил внимание президент России Владимир Путин. Некоторый прогресс есть. Ковальчук сообщил, что принимаются законодательные решения.

Ранее директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин объявил о выходе «Черной книги» растений. В нее включат чужеродные виды.