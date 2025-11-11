Самый мощный выброс солнечной плазмы накроет Землю 12 ноября
Математическая модель предсказала, что 12 ноября ожидается самый мощный удар солнечной плазмы за последние несколько лет. Об этом сообщили Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ( ИКИ ) РАН.
«Все утренние рассуждения о приходе к Земле двух выбросов от вспышек X уровня, казавшиеся такими значимыми и важными, утратили актуальность. Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле», — отметили в сообщении.
На математической модели видно, как первым к Земле уходит выброс, произошедший позавчера, потом его догоняет выброс от вчерашней X вспышки, и обе эти облака плазмы поглощает сегодняшний удар.
Солнечные циклы длятся около 11 лет. Рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла начался в 2021 году, а пик был пройден в 2024 году.
Объект размером с город отлетел от Солнца, космический объект 3I/ATLAS увидели с Земли 7 ноября. После пролета над светилом у него сохранилась четкая траектория и второй антихвост.