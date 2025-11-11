На Солнце зафиксировали самую крупную вспышку в 2025 году

На Солнце зарегистрировали крупнейшую вспышку текущего года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, вспушка достигла уровня X5.16, что делает ее самой сильной с октября 2024 года. Максимум излучения зафиксировали в 13:04 по московскому времени. В лаборатории отметили, что по потоку излучения событие в несколько раз превышает все предыдущие 2025 года, а по энергетике — примерно в десять-двадцать раз.

Исследователи уточнили, что вспышка произошла в области 4274, находящейся в зоне воздействия на Землю.

По словам специалистов, кадры с космических обсерваторий подтверждают исключительную мощность взрыва: активная область полностью залита излучением, что затрудняет анализ деталей. Отмечается также, что энергия вспышки вызвала вторичные взрывы в соседних областях, удаленных на сотни тысяч километров. Ученые продолжают наблюдения и уточняют данные о возможных эффектах на Земле.

Ранее пресс-служба Лаборатории сообщила, что магнитные волокна от вспышки уничтожили массивный газовый протуберанец.