Самый большой дрейфующий айсберг в мире сняли из космоса

Расколовшийся на части самый большой на Земле дрейфующий айсберг в мире — А23а — попал в объектив космического аппарата «Кондор-ФКА». Снимок опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Ледяная гора находится в водах Атлантического океана и приближается острову Южная Георгия, входящего в крупнейший одноименный южный архипелаг.

«Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото», — указали в публикации Роскосмоса.

Крупнейший в мире айсберг откололся от основного ледяного покрова Антарктиды в сентябре 1986 года. Площадь ледяной горы составила 4170 квадратных километров, что больше чем Санкт-Петербург.

О расколе А23а на несколько кусков стало известно в начале сентября. В Арктическом и антарктическом научно-исследовательского институте заявили, что за три летних месяца айсберг потерял треть своей площади.