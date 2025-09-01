Самый большой в мире айсберг уменьшился на треть за лето

Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся. Его площадь уменьшилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«В начале июня его площадь составляла 2730 квадратных километров, что по размеру сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравнима с Санкт-Петербургом», — рассказали специалисты.

За три зимних месяца в Антарктиде от айсберга откололись три огромных куска льда. Их площадь варьируется от 60 до 300 квадратных километров. В результате айсберг потерял 36 процентов своей поверхности. Сейчас айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Тридцать с лишним лет он оставался на мели в центре моря Уэдделла, пока в ноябре 2023-го не двинулся снова, выйдя на чистую воду. В 2024 году айсберг неожиданно начал дрейфовать вдоль берегов Антарктического полуострова к морю Скоша.

Весной айсберг застрял на мели неподалеку от Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Доктор Эндрю Мейер, сотрудник BAS, предполагал, что А23а вскоре распадется на более мелкие части под воздействием теплых океанических течений. Это может повлиять на маршруты рыболовецких судов в данном районе, так как целый айсберг представляет меньшую опасность, чем его отдельные части.