Айсберг Судного дня стал размером с Петербург: чем это грозит человечеству

Около берегов Антарктиды начал дрейфовать огромный айсберг, площадь которого более чем в два раза превышала территорию Санкт-Петербурга. Как он оказался в открытом море и какую опасность таит для человечества — разбирался 360.ru.

Как появился айсберг Судного дня По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, айсберг-гигант А23а сформировался еще в сентябре 1986 года. Ученые установили, что площадь этого куска льда поистине колоссальна и достигает примерно 4170 квадратных километров. Позднее огромная глыба льда села на мель и фактически стала ледяным островом. Но спустя три с лишним десятилетия айсберг проснулся и начал двигаться в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды со скоростью 150 километров в месяц.

Климатолог Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил, что размеры А23а постепенно уменьшаются на фоне глобального потепления. За последнее десятилетие средняя температура на Земле повысилась примерно на 0,18 градуса, причем над территорией России этот процесс происходит в 2,,5-2,7 раза быстрее, напомнил он. Такой ход событий может представлять опасность для человечества. Специалист напомнил, что любое физическое тело при нагревании начнет занимать больший объем. «Поэтому происходит подъем воды в Мировом океане и представляет угрозу для таких стран, как Нидерланды, и городов Венеция и в какой-то степени Санкт-Петербург, но у нас есть дамба, которая защищает окрестности города», — отметил Киселев.

Что происходит с таянием льдов Если в 1986 году А23а по площади занимал примерно два Петербурга, то теперь, на фоне глобального потепления, он раскололся и «похудел» до размера одного мегаполиса в 1,7 тысячи квадратных километров. Подробно об опасности, исходящей от дрейфующих айсбергов и таяния льдов, 360.ru рассказал гляциолог, полярник, ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Алексей Екайкин. Он заверил, что отколовшиеся льдины уже не могут повлиять на уровень Мирового океана и являются обыденным явлением. Чтобы убедиться в этом, гляциолог посоветовал провести эксперимент: набрать воды в стакан и опустить в него лед таким образом, чтобы жидкость доходила до краев. Когда льдинка растает, уровень воды никак не изменится, потому что кусок льда по закону Архимеда уже выместил всю воду, какую мог.

Это процесс нормальный, айсберги откалываются каждый год, просто откалываются маленькие и на них внимания не обращают. Алексей Екайкин Гляциолог, полярник, ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ

Никак не влияют айсберги и на судоходство. По словам Екайкина, история с «Титаником» осталась в прошлом, так как сейчас все корабли оснащены радарами. Кроме того, в Южном океане практически не ходят суда. Но если для человечества айсберги не представляют угрозы, то про фауну и экосистемы этого сказать уже нельзя.

Бывают истории, когда колонии пингвинов целиком погибают из-за того, что неожиданно разрушился морской лед, припай или кусочек ледяного шельфа. Время от времени бывают такие грустные новости. Алексей Екайкин Гляциолог, полярник, ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ

Также дрейфующие льдины могут садиться на мель и менять микроклимат холодной талой водой. «Но это все мелкие влияния», — добавил полярник. Гораздо более серьезной проблемой выглядит именно таяние льда. Из-за климатических изменений уровень Мирового океана стремительно меняется, становясь угрозой для некоторых городов в том числе и на территории России. «Уровень моря растет сейчас где-то на четыре миллиметра в год, это очень много, это колоссальная величина. <…> Венеции это угрожает, Петербургу — чуть меньше. У нас сама территория немножко приподнимается за счет разных геологических процессов, тем самым компенсируя уровень подъема», — уточнил эксперт. По словам ученого, затопление некоторых городов является реальной перспективой через десятки и сотни лет, но сейчас подобных катаклизмов ждать не стоит.