Самое холодное место на Земле 1 января оказалось в России

Самую низкую температуру на Земле 1 января зафиксировали в Якутии и на Колыме

Самую низкую температуру на планете в первый день 2026 года зафиксировали на Колыме и в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

На метеостанции Иэма в Якутии термометр 1 января показал температуру -53,1 градуса по Цельсию, а в магаданском селе Эльген — -51 градус. На третьем месте идет Оймякон в Якутии с -50,6 градуса.

Самым жарким местом на Земле стал камерунский город Гаруа, где температура поднималась до +40,4. Затем идут Порт-Хедленд в Австралии с +39,8 и Манго в Того с +39,5.

Синоптик Михаил Леус заявлял, что 2025 год стал самым теплым в метеорологической истории наблюдений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал 360.ru о погоде в первые выходные нового года в Москве. По его словам, после воскресенья с -1 январские морозы постепенно начнут крепчать.