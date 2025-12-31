Уходящий год стал самым теплым в метеорологической истории Москвы

Синоптик Леус: 2025 год стал самым теплым в Москве в метеорологической истории

В Москве уходящий 2025 год стал самым теплым в метеорологической истории, по данным базовой метеостанции на ВДНХ. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

По его словам, в столице средняя температура воздуха нынешнего года составила +8,4 градуса. Это выше, чем у прошлых лидеров — в 2020-м (+8,04) и в 2024-м (+7,98).

«Можно уверенно сказать, что 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Положительная температурная аномалия составила 2,1, что отправляет год в климатическую категорию очень теплых», — написал синоптик.

Леус добавил, что в Москве декабрь финиширует с температурой -1,1 градуса, что на 3,3 градуса теплее климатической нормы.

Ранее Леус отмечал, что снегопады перестанут осыпать Москву 1 января, но возобновятся уже в пятницу.