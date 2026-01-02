Москвичам рассказали о погоде в первые выходные нового года

Синоптик Тишковец сообщил о потеплении до -1 градуса в Москве на выходные

Ближайшие суббота и воскресенье в Москве обещают быть теплыми, в столицу придет атлантический циклон. Об этом 360.ru сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

«В субботу потеплеет, будет облачно и небольшой снег, ночью не ниже -6 в Москве и -7 — в Подмосковье, днем — до -1 и -4 соответственно. То же самое ожидается в воскресенье, а затем мороз начнет постепенно крепчать», — рассказал он.

Синоптик добавил, что ночь на 2 января в столице стала самой холодной с начала календарной зимы. Столбики термометров опускались до -13... -16 градусов, а в Подмосковье — до -18.

«В течение пятницы ситуацию определит теплый фронт, после полудня начнется метель, сугробы вырастут на три сантиметра. В Москве — до -11 градусов, в Подмосковье — до -10. Ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду», — заключил Тишковец.

Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что 2025 год стал самым теплым в метеорологической истории.