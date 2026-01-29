Роскосмос показал кадры снежного циклона над Москвой

Роскосмос показал сделанные из космоса кадры снежного циклона, накрывшего Москву три дня назад. Видео опубликовала пресс-служба госкорпорации.

«Аппараты Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона, из-за которого в Москве третий день идет снегопад. Среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — уточнили в госкорпорации.

В Москве уже объявили оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» сняли циклон.

Днем ранее Гидрометцентр предупредил, что в период с 30 января по 3 февраля в Москве и Подмосковье ожидается аномально холодная погода. При том, что норма среднесуточной температуры варьируется от -6 до -8 градусов.

Ранее МЧС Москвы предупредило жителей и туристов об аномальных морозах до 3 февраля.