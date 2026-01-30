Сегодня 17:34 Мороз ударил по Москве и области. Каким будет февраль-2026 и ждать ли раннюю весну Метеоролог Шувалов рассказал, ждать ли раннюю весну в 2026 году 0 0 0 Фото: Весна в Лобне / Медиасток.рф Эксклюзив

После рекордных снегопадов Москву и Подмосковье ожидает резкая смена погодного сценария: синоптики прогнозируют наступление крепких февральских морозов. Станет ли последний зимний месяц аномально холодным и сбудутся ли прогнозы о ранней весне, выяснил 360.ru.

Итоги снегопадов в Москве и Московской области В результате небывалых снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова повысилась до 61 сантиметра, в центре столицы — до 69, в Тушине — до 63. Таким образом, продержавшийся с 1994 года рекорд высоты сугробов в 61 сантиметр повторила непогода уже 2026-го, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье самые большие сугробы — 68 сантиметров. В Серпухове — 66 сантиметров, в Коломне — 65 и в Волоколамске — 62. Сегодня эти снегопады уже позади. Евгений Тишковец

Какую погоду ждать в Москве и Подмосковье в конце января С пятницы, 30 января, инициатива перешла к скандинавскому антициклону, поэтому грядет переменная облачность без осадков. «Облака поредели, и в Москве уже ударили так называемые афанасьевские морозы. Минувшей ночью на ВДНХ было -5 градусов, а местами по области ударили 20-градусные морозы. В течение дня солнечно, без осадков, температура -10… -15 градусов», — уточнил метеоролог.

В субботу, 31 января, в условиях лунной ночи окрепнет мороз: в столице температура опустится до -18… -21 градуса, за счет чего ночь в Москве станет самой холодной с начала зимы. В Подмосковье в темное время суток столбики термометров покажут -16… -21, местами до 24 градусов мороза. Днем, несмотря на относительно солнечную погоду без осадков, температура не поднимется выше -10… -15 градусов, а это на 5,6 градуса ниже климатической нормы. Какой будет погода в Москве и Подмосковье в феврале 2026 года В ночь на воскресенье, 1 февраля, осадков в Москве ожидать не стоит, температура опустится до -17… -20 градусов, рассказал Тишковец. «Из-за влияния циклона с юго-востока ждем постепенного натекания облачности, и снег возобновится. Температура воздуха продержится в пределах -14… -17, что сделает воскресенье самым холодным днем этой зимы в столице», — уточнил эксперт.

Однако есть одно «но». С востока по необычной траектории сместится южный циклон: он уже пришел с Крыма на Среднюю Волгу, а потом сделал петлю и завернул на Москву, Ярославль и Тверь. При этом обойдется без сильных снегопадов, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. За счет необильного снега температура днем в Москве поднимется до -15 градусов. Такая погода сохранится практически до конца следующей недели. «В прогнозе на первую декаду февраля для столичного региона указана средняя температура на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Это серьезная величина, поэтому Гидрометцентр выдал оранжевое предупреждение. Следующая неделя в столице выдастся холодной», — подчеркнул эксперт. В выходные будет дуть в основном северный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Затем направление изменится на западное, и он ослабеет.

Атмосферное давление останется выше климатической нормы. Оно немного просядет на неделе — до 740 миллиметров ртутного столба, а затем в очередной раз вырастет. По словам Шувалова, виной крепких морозов в конце января — начале февраля стал скандинавский антициклон, о котором уже упоминал Тишковец. Сейчас центр находится над Карелией и смещается на запад. Москва и область находятся на его периферии. Приближение южного циклона спровоцировало приток холода по периферии антициклона, а вместе с ним и северного ветра, из-за чего в столице и регионе будет морозно. Он уточнил, что не знает, какой первая декада февраля будет по осадкам, однако она однозначно будет холодной. Ждать ли ранней весны в Москве и области в 2026 году Скорее всего, весна в этом году припозднится, отметил Шувалов. «В пользу такого развития событий говорит весь снег, который выпал в Москве, — его уже в два раза больше, чем положено для января. Он еще добавится в феврале и марте. Потребуется вдвое больше энергии, чтобы его растопить», — объяснил метеоролог.

Помимо мнений профессионалов, люди привыкли опираться в прогнозах погоды на приметы. Вот некоторые из них, которые говорят о ранней весне: Птицы возвращаются рано. Особенно грачи — если они прилетели и сразу начали чинить гнезда, весна будет ранней;

Синицы начинают рано петь — также к скорому теплу;

Если дикие утки прилетают и не остаются на полыньях, а сразу расселяются по водоемам, весна будет ранней и теплой;

Снег тает, а муравейники оживают — к быстрому наступлению тепла;

Зайцы забегают в огороды — к долгой и ранней весне;

Длинные сосульки в конце февраля — к долгой и ранней весне;

Если в конце зимы образуется наст, значит, весна будет ранней, и по нему можно будет ходить;

Облака плывут высоко и быстро — к скорой оттепели и теплу;

Снег начинает таять с северной стороны склонов и сугробов — весна будет ранней и теплой.