Мороз ударил по Москве и области. Каким будет февраль-2026 и ждать ли раннюю весну

Метеоролог Шувалов рассказал, ждать ли раннюю весну в 2026 году

После рекордных снегопадов Москву и Подмосковье ожидает резкая смена погодного сценария: синоптики прогнозируют наступление крепких февральских морозов. Станет ли последний зимний месяц аномально холодным и сбудутся ли прогнозы о ранней весне, выяснил 360.ru.

Итоги снегопадов в Москве и Московской области

В результате небывалых снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова повысилась до 61 сантиметра, в центре столицы — до 69, в Тушине — до 63.

Таким образом, продержавшийся с 1994 года рекорд высоты сугробов в 61 сантиметр повторила непогода уже 2026-го, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье самые большие сугробы — 68 сантиметров. В Серпухове — 66 сантиметров, в Коломне — 65 и в Волоколамске — 62. Сегодня эти снегопады уже позади.

Евгений Тишковец

Какую погоду ждать в Москве и Подмосковье в конце января

С пятницы, 30 января, инициатива перешла к скандинавскому антициклону, поэтому грядет переменная облачность без осадков.

«Облака поредели, и в Москве уже ударили так называемые афанасьевские морозы. Минувшей ночью на ВДНХ было -5 градусов, а местами по области ударили 20-градусные морозы. В течение дня солнечно, без осадков, температура -10… -15 градусов», — уточнил метеоролог.

В субботу, 31 января, в условиях лунной ночи окрепнет мороз: в столице температура опустится до -18… -21 градуса, за счет чего ночь в Москве станет самой холодной с начала зимы.

В Подмосковье в темное время суток столбики термометров покажут -16… -21, местами до 24 градусов мороза. Днем, несмотря на относительно солнечную погоду без осадков, температура не поднимется выше -10… -15 градусов, а это на 5,6 градуса ниже климатической нормы.

Какой будет погода в Москве и Подмосковье в феврале 2026 года

В ночь на воскресенье, 1 февраля, осадков в Москве ожидать не стоит, температура опустится до -17… -20 градусов, рассказал Тишковец.

«Из-за влияния циклона с юго-востока ждем постепенного натекания облачности, и снег возобновится. Температура воздуха продержится в пределах -14… -17, что сделает воскресенье самым холодным днем этой зимы в столице», — уточнил эксперт.

Однако есть одно «но». С востока по необычной траектории сместится южный циклон: он уже пришел с Крыма на Среднюю Волгу, а потом сделал петлю и завернул на Москву, Ярославль и Тверь. При этом обойдется без сильных снегопадов, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

За счет необильного снега температура днем в Москве поднимется до -15 градусов. Такая погода сохранится практически до конца следующей недели.

«В прогнозе на первую декаду февраля для столичного региона указана средняя температура на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Это серьезная величина, поэтому Гидрометцентр выдал оранжевое предупреждение. Следующая неделя в столице выдастся холодной», — подчеркнул эксперт.

В выходные будет дуть в основном северный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Затем направление изменится на западное, и он ослабеет.

Атмосферное давление останется выше климатической нормы. Оно немного просядет на неделе — до 740 миллиметров ртутного столба, а затем в очередной раз вырастет.

По словам Шувалова, виной крепких морозов в конце января — начале февраля стал скандинавский антициклон, о котором уже упоминал Тишковец. Сейчас центр находится над Карелией и смещается на запад. Москва и область находятся на его периферии.

Приближение южного циклона спровоцировало приток холода по периферии антициклона, а вместе с ним и северного ветра, из-за чего в столице и регионе будет морозно.

Он уточнил, что не знает, какой первая декада февраля будет по осадкам, однако она однозначно будет холодной.

Ждать ли ранней весны в Москве и области в 2026 году

Скорее всего, весна в этом году припозднится, отметил Шувалов.

«В пользу такого развития событий говорит весь снег, который выпал в Москве, — его уже в два раза больше, чем положено для января. Он еще добавится в феврале и марте. Потребуется вдвое больше энергии, чтобы его растопить», — объяснил метеоролог.

