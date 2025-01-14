Россиянам рассказали о погоде до конца января

Россиянам рассказали, что очень теплая погода на большей части территории страны сохраниться до конца января. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — сказал он.

По словам Вильфанда, температура выше нормы сохранится на большей части страны.

Синоптик добавил, что в Москве воздух прогрелся на пять градусов выше нормы в течение первых 12 дней нового года. Кроме того, с 15 января и до конца недели в столице снова возможна оттепель.

Ранее Вильфанд исключил приход крещенских морозов в столице, отметив, что температура будет варьироваться в диапазоне от -4 до +1 градуса.

В начале января синоптик предупреждал москвичей и жителей Подмосковья о резком потеплении после Рождества, причем отмечал, что такая погода характерна для первой декады апреля.