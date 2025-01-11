Гидрометцентр исключил возможность морозов на Крещение в Москве

Вильфанд: в этом году не будет крещенских морозов

Традиционных морозов на Крещение в Москве в этом году не будет. Об этом ТАСС заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик также спрогнозировал оттепельную погоду с 15 января. Он предположил, что температура будет варьироваться в диапазоне от -4 до +1 градуса.

«С четверга и по воскресенье включительно, по 19-е число, ожидается дневная оттепель: -3, — +2 градуса», — подчеркнул Вильфанд.

Специалист добавил, что в Крещенскую ночь, на 19 января, ожидается -1 — -3 градуса, а в Подмосковье — до -6.

«А днем оттепельная погода, температура будет выше нормы на 6-7 градусов, очень теплая погода», — рассказал он.

Об аномально теплой погоде на Крещение сайту «Аргументы и факты» рассказала и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее мнению, осадков в этот день не будет.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил жителей Москвы о мокром снеге и дожде поздним вечером 11 января. Ночью также может образоваться гололедица, объяснил он.