Россиянам рассказали, как оливье вредит окружающей среде

При приготовлении оливье к новогоднему столу выбрасывается до 0,5 кг углекислого газа. Об этом сказала РИА «Новости» научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.

Расчеты сделаны с учетом того, что приготовление оливье занимает около 50 минут. Яйца варятся 10 минут, а картофель и морковь — 20 минут на разных конфорках.

Гирич сообщила, что за 50 минут работы конфорки может быть использовано от 0,21 до 0,25 кубического метра газа. Например, при одновременной варке картофеля и моркови конфорка работает около 30 минут, потребляя от 0,125 до 0,15 кубического метра газа, отметила она.

«Стоит учитывать, что при сжигании одного кубометра газа выделяется около 1,85 килограмма CO₂ (углекислого газа — прим. ред.). Следовательно, за 30 минут готовки будет выделено от 0,23 до 0,28 килограмма CO₂, а за 50 минут — от 0,39 до 0,46 килограмма CO₂», — отметила Гирич.

Как ранее выяснили аналитики, приготовление оливье на семью из четырех человек в среднем обходится в 581 рубль. Согласно результатам исследования, 71% респондентов планируют готовить праздничный салат или заказывать его с доставкой. Но 27% респондентов признались, что в этом году обойдутся без оливье, потому что он им наскучил.