KP.RU: 27% опрошенных россиян заявили, что решили отказаться от оливье на новогоднем столе

Приготовление оливье на семью из четырех человек обойдется в 581 рубль. Как много россиян поставят на стол традиционное блюдо, выяснил сайт KP.RU .

Согласно результатам исследования, 71% респондентов планируют готовить праздничный салат или заказывать его доставкой.

«Селедка под шубой и оливье каждый год стоят на моем новогоднем столе и радуют своим ароматом и вкусом», — отметила одна из участниц.

А вот 27% опрошенных заявили, что в этом году обойдутся без оливье, так как он им надоел. Некоторые даже признались, что вообще не любят этот салат. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».