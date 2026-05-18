Россиян предупредили о риске магнитных бурь 18 и 19 мая

Магнитные бури могут накрыть Землю вечером 18 мая и утром 19 мая из-за корональной дыры и недавней вспышки на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Специалисты рассказали, что на видимой стороне Солнца сохранились четыре активных пятна. Каждое из них может спровоцировать новую вспышку, а дополнительную угрозу создает корональная дыра, которая усилила поток быстрого солнечного ветра.

По прогнозу ученых, первая половина 18 мая должна пройти спокойно, но к вечеру геомагнитная обстановка может ухудшиться. Около 19:00 вероятность слабой магнитной бури оценили в 75%, а ее мощность — в пять баллов.

Во вторник, 19 мая, специалисты ожидают еще один краткий всплеск после 07:00. Его связали со второй волной того же выброса коронального вещества, который сопровождал вспышку 16 мая.

С 20 по 22 мая ученые прогнозируют спокойную магнитосферу, однако предупредили, что солнечная активность останется высокой. Небольшое усиление геомагнитных возмущений ожидают 23 мая, а 24 мая обстановка должна нормализоваться.

Ранее Земля уже пережила магнитную бурю мощностью в пять баллов. Специалисты посоветовали метеозависимым людям внимательнее следить за самочувствием.