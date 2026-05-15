Метеозависимым приготовиться. На Землю обрушилась магнитная буря мощностью в пять баллов

Магнитная буря уровня G1 накрыла Землю в пятницу, 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это соответствует классу G1, который ученые классифицируют как слабую магнитную бурю.

Согласно данным мониторинга, возмущение магнитосферы началось во второй половине дня. На графике активности, который опубликовала лаборатория, заметно, что после двух суток относительного спокойствия (13 и 14 мая) индекс геомагнитной активности Kp резко подскочил до отметки 5.

Пик нагрузки на магнитное поле планеты зафиксирован в интервале между 15:00 и 18:00.

Подобные явления вызваны воздействием солнечного ветра или вспышечной активностью на Солнце. Несмотря на то, что буря считается слабой, она может спровоцировать незначительные сбои в работе энергетических систем в северных широтах.

Метеозависимым людям в этот период рекомендуется внимательнее следить за своим состоянием, так как даже при небольших возмущениях возможны головные боли и перепады артериального давления.

В целом же, магнитная буря G1 — это первый и самый слабый уровень по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений. Для большинства людей событие проходит незаметно, но для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями такие бури все же могут стать причиной недомогания.

Ранее в ИКИ РАН предупреждали, что в мае Землю могут накрыть несколько магнитных бурь.