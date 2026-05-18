В Москве всю рабочую неделю ожидается жара до +32 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что до выходных в столичном регионе сохранится жаркая погода.

Специалист отметил, что на протяжении всей рабочей недели температура будет держаться в районе +30…+32 градусов, а ночью опускаться до +15…+20 градусов.

По словам Ильина, до среды включительно прогнозируется малооблачная и солнечная погода без осадков. В четверг и пятницу возможно появление дождевой облачности и кратковременных осадков.

Ветер в течение недели будет дуть с востока со скоростью 3—8 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 755—760 мм ртутного столба. К воскресенью ожидается понижение температуры до +20…+25 градусов после жарких рабочих дней.