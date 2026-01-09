Роскосмос показал, как двигался циклон «Фрэнсис» над Москвой

Видеозапись движения мощного циклона «Фрэнсис», который принес в Москву рекордные снегопады, показало Федеральное космическое агентство «Роскосмос». Его опубликовала пресс-служба госкорпорации.

Ролик составили из снимков аппаратов серий «Электро-Л» и «Арктика-М», сделанных с 7 по 9 января. На кадрах хорошо видно, как циклон двигался в сторону столицы.

По данным синоптиков, за прошедшие два дня в Москве выпала почти двухмесячная норма осадков. Дорожные службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия циклона. На дороги вышли более 600 единиц техники.

Мощный снегопад заставил самого Деда Мороза взяться за лопату в районе станции МЦК «Хорошево».