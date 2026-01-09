Циклон «Фрэнсис» заставил Деда Мороза расчищать снег у МЦК «Хорошево»

Водителю в костюме Деда Мороза пришлось откапывать свое авто у МЦК «Хорошево»

Мощный снегопад, который принес в столицу циклон «Фрэнсис», заставил самого Деда Мороза взяться за лопату в районе станции МЦК «Хорошево». Видеозапись с новогодним персонажем, застрявшим на своем автомобиле Audi в сугробе, оказалась в распоряжении редакции 360.ru .

На кадрах видно, как работник дорожной службы помогает расчистить снег перед автомобилем. По словам автора видео, сам водитель, одетый в костюм Деда Мороза, также активно участвовал в работе, орудуя лопатой, но на запись не попал.

Сильный снегопад обрушился на Москву из-за циклона с запада. Он вызвал сложности в движении транспорта и потребовал активного вмешательства коммунальных служб.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили, что дорожные службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия циклона «Фрэнсис». На дороги вышли более 600 единиц техники.