Режим ЧС ввели в Керчи

Крючков: после выброса мазута в Керчи ввели режим ЧС муниципального характера

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Керчи после обнаружения мазута на пляжах. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в Ленинском районе Крыма также объявили режим угрозы ЧС муниципального характера.

Такие меры ввели после выброса в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров на Керченском полуострове. Сообщалось, что нефтепродукты с потерпевших аварию судов обнаружили в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают работы по очистке береговой линии от мазута в Краснодарском крае. Накануне они очистили 26 километров береговой линии.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов.