Режим ЧС ввели в Керчи

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Керчи после обнаружения мазута на пляжах. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в
Telegram-канале.
Он уточнил, что в Ленинском районе Крыма также объявили режим угрозы ЧС муниципального характера.
Такие меры ввели после выброса в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров на Керченском полуострове. Сообщалось, что нефтепродукты с потерпевших аварию судов обнаружили в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.
Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают работы по очистке береговой линии от мазута в Краснодарском крае. Накануне они
очистили 26 километров береговой линии.
Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение
в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов.
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