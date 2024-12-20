На Кубани собрали более четырех тонн загрязненного мазутом песка

МЧС: от нефтепродуктов на Кубани очистили 26 километров береговой линии

Более 26 километров береговой линии на Кубани очистили от нефтепродуктов, разлившихся после столкновения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России .

«С начала работ собрано 4192,3 тонны загрязненного песка и грунта, обследовано 24 квадратных километра акватории», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, четыре тонны нефтеводяной смеси собрали в порту «Анапа». В министерстве уточнили, что в зоне затопления носовой части танкера «Волганефть-212» сорбентом обработали 7500 квадратов, также в этом районе собрали 10 тонн смеси нефтепродуктов и воды.

В устранении последствий аварии принимают участие 6081 человек и 311 единиц техники.

Ранее эксперты проекта «Прозрачный мир» сообщили, что в акватории Черного моря выявили новое пятно мазута.