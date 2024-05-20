Режим ЧС ввели в Якутии | 360°

Экология 20 мая 2024, 06:31 Режим ЧС ввели в Якутии Глава Якутии Николаев ввел режим ЧС регионального уровня из-за паводка Пресс-служба МЧС

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Из-за сложной паводковой обстановки в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил об этом в своем Telegram-канале.

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», — сказал он.

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Николаев поручил правительству заняться восстановлением пострадавших от подтоплений населенных пунктов, оказать жителям социальную и материальную помощь.

Паводок в Якутии связан с ледоходом на реке Лена. Особенно сложная ситуация сложилась в Намском районе. Николаев сообщил 19 мая, что вода пошла на спад. Повышение воды прогнозировали в Кобяйском и Вилюйском районах. МЧС Якутии заявило, что в зону подтопления попали 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов.

Режим ЧС федерального уровня ввели в Омской области. Вода в реке Иртыш у села Усть-Ишим, по данным на 19 мая, поднялась до 946 сантиметров, в реке Ишим у села Орехово — 1546 сантиметров.